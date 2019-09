Scuola al via per oltre 200mila alunni

(ANSA) - ANCONA, 15 SET - Sono oltre 200mila gli alunni e studenti che varcano le soglie delle scuole statali marchigiane per l'avvio del nuovo anno scolastico. Più in particolare, sono 30.405 i bambini delle scuole dell'infanzia, 63.846 i ragazzi delle scuole primarie e rispettivamente 41.573 e 71.477 gli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado.

Ad accoglierli 5.971 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e, in classe, 23.466 docenti. Di questi, 4.786 sono gli insegnanti che opereranno a sostegno degli oltre 7mila bambini e ragazzi diversamente abili.

"Il nostro primo memore e reverente pensiero è qui rivolto agli studenti scomparsi nel corso dell'ultimo anno: ai ìragazzi di Corinaldoì ed ai, purtroppo, tanti altri vittime di tragici eventi, che lunedì non saranno più sui banchi di scuola. Alle famiglie ed a chi voleva loro bene rinnoviamo qui la nostra vicinanza e cordoglio", dice nel suo messaggio il direttore generale dell'ufficio scolastico Marco Ugo Filisetti.