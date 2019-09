Scendono da treno ma non c'era fermata

Scendono per fumare dal treno fermo pensando si trattasse di una delle fermate previste ma il convoglio riparte dopo pochi istanti con le loro valigie a bordo. E' accaduto a Falconara Marittima. Due pastori romeni di 60 e 40 anni, che lavorano a Pesaro, sono scesi dal treno in prossimità della raffineria Api, dove il convoglio si era arrestato, pensando che lo stop fosse dovuto ad una delle fermate. Quando il treno è ripartito si sono incamminati lungo i binari e poi sono stati raggiunti dai carabinieri della Tenenza che li hanno portati in caserma per accertamenti, senza che venissero presi provvedimenti nei loro confronti. Uno dei due, il 40enne, è risultato destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale da eseguirsi a Gualdo, Tadino dove risulta residente, e che gli è stato ora notificato dai carabinieri.