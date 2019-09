Motogp: Quartararo domina terze libere

Il pilota francese Fabio Quartararo in sella a una Yamaha Petronas è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere prima delle qualifiche in vista del motogp di San Marino, in programma domani. Sul circuito di Misano Adriatico il francese ha fatto segnare il tempo di 1:32.081, staccando di 356 millesimi lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha), e di 565 millesimi l'altro iberico Pol Esprgarò (Red Bull Ktm). Quarto tempo per il campione del mondo in carica e leder della classifica Marc Marquez (Honda), in ritardo di 605 millesimi, davanti a Franco Morbidelli in sella alla Yamaha Petronas (+975) e al giapponese Takaaki Nakagami sulla Honda in ritardo di oltre un secondo. Poi Valentino Rossi (Yamaha), e decimo tempo per Andrea Dovizioso (Ducati).