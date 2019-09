Api inaugura prima Corporate Academy

Non solo azienda petrolifera ma anche scuola di formazione. Il Gruppo Api guarda al futuro e investe nel territorio di Falconara Marittima (Ancona) e delle Marche dove ha inaugurato oggi la prima Corporate Academy. Si tratta di un laboratorio di formazione non solo per il personale Api ma aperto anche ad altre aziende, partner culturali e imprenditoriali, scuole e università regionali. E' la prima società di queste dimensioni a farlo nelle Marche dedicandovi una palazzina molto vicina alla sede della raffineria e al contesto urbano come segno di vicinanza al territorio in cui Api dà lavoro a circa 2mila persone tra dipendenti diretti, indiretti e indotto. Durante l'inaugurazione è stato presentato anche il Rapporto di sito 2018 della raffineria di Falconara, racchiuso in un volume, che fa il punto sulle performance dell'impianto per ambiente, sicurezza e sviluppo. L'elemento caratterizzante è stato l'ottenimento della nuova Aia, l'autorizzazione integrata ambientale.