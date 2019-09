Speranza, dialogo con 5s anche territori

"Io penso che l'alleanza con i 5 Stele non sia un incidente di percorso, ma sia la necessità di costruire una alternativa alla destra di questa Paese e in Europa. I miei avversari politici in Italia sono gli alleati di Orban e della Le Pen; e quindi bene al dialogo con i 5 Stelle anche sui territori". Così il neo ministro della Salute Roberto Speranza (Leu) parlando alla Festa dei Socialisti che si è aperta a Fano, della proposta di un'eventuale alleanza con il M5s anche alle regionali.

Nell'occasione Speranza si è confrontato con il segretario del Psi Enzo Maraio sul tema "Per un nuovo centro sinistra".

"Finalmente la squadra di governo è al completo - ha chiosato - e ora possiamo metterci al lavoro nell'interesse degli italiani.

Partiamo dalla lotta contro le diseguaglianze. Questa per noi è e resta la questione decisiva per dare risposte ai problemi degli italiani".