MotoGp: Rossi, prima giornata positiva

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Direi giornata positiva, soprattutto perché le Yamaha vanno forte e siamo tutti lì davanti. A me manca ancora un po' di grip al posteriore, dobbiamo trovare il bilanciamento giusto, però alla fine con la gomma morbida ho fatto il quarto tempo che non è male. Come passo mi trovo bene".

Valentino Rossi, a SkySport, così ha commentato il venerdì di Misano che si è chiuso con quattro Yamaha nelle prime cinque posizioni. "Devo cercare di migliorare perché sono un po' troppo lontano da Maverick (che ha ottenuto il migliore tempo, ndr) - ha aggiunto Rossi - Domani cercherò di fare più giri con le gomme usate per capire come regolarmi in gara".