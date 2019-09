Assessore,studenti credete in formazione

(ANSA) - ANCONA, 13 SET - "Credete fermamente nella formazione della vostra persona. Qualsiasi lavoro o qualsiasi vocazione anche lontana dal percorso di studi intrapreso, poggerà sulla motivazione, sulla determinazione, sulle conoscenze e sulla capacità di intraprendere incontri significativi". Lo scrive l'assessore regionale Marche all'Istruzione delle Marche Loretta Bravi nel messaggio ai ragazzi in vista dell'avvio delle lezioni il 16 settembre: "Voglio augurare agli studenti, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, al personale Ata e alle famiglie un anno proficuo fatto di studio e lavoro, ma anche di collaborazione, di dialogo, di confronto e di amicizia. La scuola è il luogo privilegiato per un'esperienza di relazione e crescita umana che coinvolge tutti: docenti e alunni". Si riparte in 1.932 scuole con 208.144 ragazzi, 24.847 docenti (compresi insegnanti di sostegno e deroga sisma), 104 educatori e 5.971 dipendenti Ata.

A questi si aggiungono gli iscritti alle 158 scuole paritarie che lo scorso anno erano 7.973.