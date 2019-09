Api,Corporate Academy e Rapporto di Sito

Il Gruppo Api inaugura una Corporate Academy, laboratorio di formazione per condividere la cultura della sostenibilità, dello sviluppo e della legalità; presenta il Rapporto di Sito 2018 della Raffineria di Falconara, in un'ottica di massima trasparenza e condivisione con la comunità locale e fa il punto sullo stato delle performance dell'impianto. Un ricco appuntamento per una giornata in raffineria, quella di sabato 14 settembre quando l'azienda aprirà le porte alle famiglie dei dipendenti.

Alle 11 taglio del nastro per la Corporate Academy, rivolta ad aziende, partner culturali, imprenditoriali, scuole e università della regione Marche. Un evento a cui parteciperanno, tra gli altri, il presidente del Gruppo Api Ugo Brachetti Peretti e l'amministratore delegato Daniele Bandiera. Due le sedi del laboratorio di formazione, una a Roma nel quartier generale del Gruppo e l'altra nella raffineria di Falconara in una palazzina ristrutturata nella parte d'impianto più vicina alla città.