Ten. Padua al vertice Gdf Civitanova Marche

Il ten. Tiziano Padua, 27 anni, è il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova Marche. Sostituisce il cap. Raffaele Del Vecchio che, dopo tre anni di servizio alla Compagnia, in cui ha conseguito brillanti risultati di servizio, lascia la sede per assumere l'incarico di Comandante di Sezione presso il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona.

Il ten. Padua, di Pontedera (Pisa), si è arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza nel 2011. Laureato a pieni voti in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria.

Proviene dal 1/o Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Napoli, dove ha ricoperto per tre anni diversi prestigiosi incarichi nel settore della tutela delle entrate, del contrasto agli illeciti nel comparto della spesa pubblica e dell'antiriciclaggio.