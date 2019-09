Nuovi comandanti Cc a Macerata e Fano

Cambio al vertice dei carabinieri delle Compagnie di Fano e Macerata. A Fano, al magg. Alfonso Falcucci è subentrato il cap. Maximiliano Papale, 41 anni. A Macerata il magg. Roberto De Paoli, 51 anni, ha preso il posto del ten. col. Luigi Ingrosso. Papale, di Chieti, sposato e padre di due bambine, proviene dal Nor di L'Aquila e in precedenza ha prestato servizio a San Severo. Presentandosi alla stampa, ha sottolineato la volontà di proseguire con lo stesso impegno l'attività di prevenzione, rivolgendo un appello ai cittadini di collaborare sempre più con le forze dell'ordine con segnalazioni al 112, per consentire all'Arma di svolgere meglio il lavoro.

Il magg. De Paoli, di Castiglione delle Stiviere (Mantova), sposato, un figlio, comandava la Compagnia di Merate (Lecco) dopo esssere stato in servizio anche a Firenze, Vicenza, Venezia, Milano e Lecco. Laureato in Scienze dell'amministrazione ha due lauree magistrali in Scienze del governo e politiche pubbliche e in Giurisprudenza.