2/a edizione Giro delle Marche in Rosa

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 11 SET - Seconda edizione del Giro delle Marche in Rosa. La manifestazione ciclistica femminile diventata quest'anno internazionale torna dal 19 al 21 settembre, promossa dalla Born To Win in collaborazione con la Regione Marche E' stata presentata a San Severino Marche: 120 atlete, 20 squadre e 20 nazioni partecipanti. "Una vetrina importante per la nostra regione - ha spiegato l'assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni- che sta investendo molto in progetti che riguardano la mobilità sostenibile e il cluster del Bike e delle ciclovie.

Puntiamo ai mercati nordeuropei per farci conoscere anche fuori stagione e lo sport, il ciclismo in particolare, è un validissimo strumento promozionale per diffondere l'immagine delle Marche. Anche la scelta di Vincenzo Nibali come testimonial (2020-2021) va in questa direzione. L'atleta siciliano ha confessato di aver accettato la proposta di promuovere le Marche anche in nome della amicizia profonda che lo legava a Michele Scarponi".