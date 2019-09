Ragni direttore creativo Xl Extralight

Il Gruppo Finproject, leader internazionale nella produzione di Pvc e xlpo compounds e nella produzione e commercializzazione di suole e altri manufatti ultraleggeri per i più importanti brand del mercato calzaturiero e di altri settori industriali, ha affidato la direzione creativa del brand "XL EXTRALIGHT" dell'azienda marchigiana a Matteo Ragni. Classe '72, Ragni si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano e dal 1994 progetta e si occupa di design in diversi ambiti dell'industria e dell'artigianato, con un interesse che si focalizza sempre di più sulla progettazione volta ad unire funzione e innovazione tipologica. Ha ricevuto negli anni alcuni prestigiosi riconoscimenti come il Compasso d'oro Adi (2001, 2014).

"Crediamo - afferma Sara Vecchiola, responsabile Brand marketing e communication di Finproject - che abbia la sensibilità giusta nel mescolare moda e design in un brand innovativo e dalle diverse anime come XL EXTRALIGHT".