Taglia gomme auto madre, un arresto Cc

Da alcuni mesi il figlio 50enne perseguitava la madre, 70 anni, a Monteprandone (Ascoli Piceno): nell'ultimo episodio è arrivato a squarciarle le gomme dell'auto parcheggiata sotto casa di lei.

Per questo i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e danneggiamento. La 70enne, spaventata dall'ennesimo atto vessatorio, ha chiamato il 112 e i militari della Compagnia di San Benedetto del Tronto sono giunti in pochi minuti bloccando il figlio vicino all'abitazione della madre con addosso un coltello e una bomboletta spray al peperoncino. Il materiale è stato sequestrato. La donna aveva già presentato denunce contro il 50enne ai carabinieri che avevano avviato le indagini, fornendo un quadro probatorio dettagliato alla Procura di Ascoli Piceno. In brevissimo tempo gli inquirenti avevano ottenuto dal Tribunale un provvedimento di obbligo di dimora ad Ascoli per l'uomo che invece si è ripresentato sotto casa della madre.