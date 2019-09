Incidente mentre lavora campo con trattore, morto 80enne

Un agricoltore di 80 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di Monteprandone mentre l'uomo stava manovrando un trattore in un terreno. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri. Non è ancora stato accertato se l'anziano sia stato travolto dal mezzo ribaltato o se abbia battuto violentement il capo contro un albero. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. L'anziano è deceduto praticamente sul colpo. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri. Dell'accaduto è stata informata la Procura di Ascoli Piceno.