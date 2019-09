Regioni, Sandro Bisonni aderisce a Verdi

Il Consigliere regionale delle Marche Sandro Bisonni aderisce ai Verdi e si ricostituisce in Assemblea legislativa la componente 'verde'. Lo ha annunciato ad Ancona lo stesso Bisonni, vice presidente della Commissione Ambiente, in una conferenza stampa con esponenti del partito tra cui il co-portavoce regionale Adriano Cardogna, Gianluca Carrabs dell'esecutivo nazionale, Elena Grandi co-portavoce nazionale e Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania. I Verdi, ha spiegato Cardogna, vogliono contribuire a una coalizione di centrosinistra "sempre più ecologista e inclusiva": è stato convocato un tavolo politico il 18 settembre. Al centro politiche ambientali e di contrasto ai cambiamenti climatici e, nelle Marche, il post sisma, il destino delle aree interne, sanità e fondi comunitari. Bisonni ha definito la scelta "di medio-lungo termine" e non 'tarata' sulla elezioni regionali: "è coerente con i miei principi e il mio impegno costante verso la tutela dell'ambiente".