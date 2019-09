Pane Nostrum a Foro Annonario Senigallia

"Pane Nostrum" cresce, si trasforma e cambia location per la 19/a edizione a Senigallia dal 27 al 29 settembre che avrà quest'anno suo 'cuore' al Foro Annonario. L'evento dedicato all'arte panificatoria targato Confcommercio Marche Centrali e Cia provinciale di Ancona vedrà anche quest'anno dimostrazioni, laboratori con i tipici forni a cielo aperto, masterclass per i professionisti del settore, incontri e convegni, oltre alla tanto attesa esposizione e vendita dei prodotti in pieno centro storico, cuore fieristico della città. Maestri pasticceri, esperti panificatori e abili pizzaioli invaderanno con i loro banconi, forni e impastatrici nuovi luoghi della città: si distribuiranno infatti tra il Foro annonario, l'ex pescheria e la sovrastante biblioteca Antonelliana.