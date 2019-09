Ritrova anziano scomparso a Serra San Quirico, sta bene

Dopo oltre 11 ore di ricerche è stato trovato, ed è in discrete condizioni di salute, l'83enne di Angeli di Rosora di cui si erano perse le tracce ieri sera. Si trovava vicino al cimitero di Sasso nel Comune di Serra San Quirico ed è stato rintracciato grazie all'ausilio dell'elicottero dei vigili del fuoco.

Le indagini, condotte in particolare dai carabinieri della Stazione di Castelplanio, hanno consentito di localizzare l'ultimo posto in cui l'anziano era stato visto. L'anziano si era allontanato per una passeggiata ma non aveva fatto rientro a casa per l'ora di cena; la famiglia, preoccupata, aveva lanciato l'allarme mettendo in moto la macchina delle ricerche da parte di vigili del Fuoco, carabinieri delle Compagnie di Jesi e Fabriano e volontari della protezione civile.

In azione, oltre all'elicottero proveniente da Pescara, anche l'unità cinofila e la squadra Speleo-alpino-fluviale (Saf) dei vigili del fuoco.