Ragazzo morto in mare vicino foce Musone

Un ragazzo di origina straniera è morto in mare all'altezza della foce del fiume Musone tra Numana e Porto Recanati. Arrivata la segnalazione del giovane disperso in mare, sul posto è intervenuta verso le 12.15 l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona, attivata dalla Guardia Costiera e dal 118. Gli operatori polivalenti del salvataggio in acqua, raggiunta la battigia assieme agli operatori sanitari inviati via terra con un'ambulanza, agli agenti della Guardia Costiera e del 112, hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare che sono risultate inutili. Il ragazzo infatti è deceduto.