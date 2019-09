Cade mentre cucina,ps lo salva da fiamme

Cade mentre sta cucinando, non riesce a rialzarsi, mentre le tre pentole posizionate due ore prima sul fuoco si carbonizzano e innescano fiamme e fumo denso. Il provvidenziale intervento degli agenti del Commissariato di Osimo in via Olimpia ha salvato un 82enne rimasto a terra immobilizzato sotto il tavolo della cucina, che chiedeva aiuto disperatamente mentre nell'abitazione l'aria si faceva irrespirabile. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione telefonica di una vicina di casa. Intuendo che non era possibile attendere l'arrivo dei vigili del fuoco per il salvataggio, hanno infranto il vetro della porta d'ingresso, sono entrati nell'appartamento, hanno soffocato il principio d'incendio e tratto in salvo l'82enne. L'anziano è stato poi trasportato al pronto soccorso di Osimo per le cure del caso.