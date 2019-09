Tumori,convegno e passeggiata Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 2 SET - Convegno sui fattori di rischio per le malattie oncologiche, il 3 settembre, e passeggiata 'in rosa' per la vita, l'8 settembre. Le iniziative, che si svolgeranno a Senigallia, sono organizzati dalla sezione locale di Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) con il patrocinio del Comune, con la partecipazione anche delle associazioni Andos, Aose la rete Marcangola. Il convegno "Cosa fa bene e cosa fa male in oncologia. Facciamo il punto", alle 17, sarà coordinato dalla prof.ssa Rossana Berardi, direttrice Clinica oncologica degli Ospedali Riuniti Ancona.

L'obiettivo è parlare dei fattori di rischio e dell'impatto che i diversi fattori della vita quotidiana hanno sulla nostra salute: dalla tecnologia, con il dibattito sul 5G in primo piano, all'alimentazione; dall'importanza dei vaccini agli integratori. L'8 setttembre l'8/a passeggiata amatoriale di 5 km "Io corro per la vita", aperta a tutti: la città si colorerà di rosa, colore simbolo della lotta ai tumori femminili.