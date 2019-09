Morto a 97 anni ex partigiano Stroppa

Fabriano (Ancona) piange Amleto Stroppa, 97 anni, uno degli ultimi testimoni della lunga battaglia di liberazione dell'Italia dal fascismo. Con altri partigiani marchigiani fu accolto, nel 2015, dall'allora presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Stroppa, morto ieri, si è impegnato a raccontare la propria storia partecipando a tante assemblee degli studenti. Alcuni di questi interventi sono online su Youtube. Ha da sempre avuto una passione politica che lo ha portato nel 2017 ad accettare il ruolo di capolista per sostenere la candidatura di Vinicio Arteconi a sindaco di Fabriano. Stroppa, come raccontò lo storico Terenzio Baldoni, è stato tra i protagonisti dell'assalto del treno alla stazione di Albacina il 2 febbraio del 1944. Un'azione partigiana in risposta al bombardamento di Fabriano dell'11 gennaio. I funerali il 3 settembre alle 10 nella chiesa della Misericordia.

Cordoglio del Comitato Provinciale dell'Anpi di Ancona.