Incidenti stradali, muore donna in A14

(ANSA) - CESENA, 1 SET - Una donna di 66 anni è morta e il marito di 72 è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sull'A14, nel tratto tra Cesena e Rimini Nord in direzione di Ancona. E' successo intorno alle 9, quando un'auto è uscita di strada, all'altezza del km 114. La coppia è di Tavullia (Pesaro). Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Non ci sono state ripercussioni alla viabilità. La macchina, una Opel Antara, è sbandata senza coinvolgere altri veicoli, finendo contro il guard rail e poi nel fossato.

La donna è stata sbalzata dal finestrino.