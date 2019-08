Ubriachi spostano cartelli stradali

Tre persone, un cittadino panamense, uno scozzese e un romeno, sono state denunciate dalla Polizia nella notte ad Ancona, dopo che si erano divertiti a spostare cartelli stradali in via Flaminia. Ubriachi, intorno alle 4.30 avevano messo in mezzo alla strada anche coni e cartelli di pericolo, oltre a una transenna segnaletica che impediva il transito. I poliziotti hanno segnalato gli impedimenti, raccolto gli oggetti, mentre un'altra pattuglia ha rintracciato i tre vicino al ponte Mattei, dove stavano portando un altro cartello.

Risponderanno di ubriachezza, omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.