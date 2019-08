Scooter contro auto, muore 38enne

Incidente stradale mortale a Monte San Giusto nel Maceratese. Vittima Gianni Mariani, 38 anni, residente a Corridonia che, in sella ad uno scooter, viaggiava in contrada Bore Chienti in direzione frazione Villa San Filippo. All'intersezione con via Di Vittorio, il motociclo si è scontrato con un'auto Peugeot condotta da un 33enne di origine cinese residente a Porto Sant'Elpidio che è rimasto ferito in maniera lieve. I rilievi sul posto sono stati eseguiti dagli agenti del distaccamento di polizia stradale di Civitanova Marche. L'incidente è stato segnalato al magistrato di turno, il pm Stefania Ciccioli. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'Ospedale di Macerata a disposizione dell'autorità giudiziaria.