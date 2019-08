Fondazione Tim-Unicam,per scuola estiva

Fondazione Tim sostiene l'Università di Camerino nelle attività di ripresa in seguito agli eventi sismici che hanno sconvolto il Centro Italia nel 2016, per rafforzarne il ruolo nella ricerca e nella didattica attraverso un'iniziativa che offre concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro al bacino di utenza di Unicam. Grazie al gruppo di lavoro della sezione di Informatica di Unicam coordinato dal prof. Flavio Corradini, insiem ai ricercatori di e-Lios, spin off di Unicam, è stato avviato un progetto che, grazie al contributo di 100mila euro erogato con un bando da Fondazione TIM, ha consentito l'organizzazione dell'edizione 2019 della Python Summer School, che si terrà all'Università di Camerino dal 2 al 7 settembre. Il progetto, a cui parteciperanno 30 studenti da tutto il mondo prevede inoltre l'allestimento di un laboratorio didattico - inaugurazione il 7 settembre, così da arricchire in maniera stabile le dotazioni per la formazione e la ricerca della sezione di Informatica.