Restauro polittico Monte San Pietrangeli

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 27 AGO - Ultime fasi di restauro conservativo del polittico di Monte San Pietrangeli (Fermo), lo splendido complesso artistico di inizio '500 "Madonna con Bambino e Santi", ora alla Pinacoteca San Domenico di Fano su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Il cantiere - a cura della Scuola del Restauro dell'Università di Urbino diretta dalla prof.ssa Laura Baratin - permetterà, per poche settimane ancora, di assistere alle fasi di lavoro in maniera interattiva con il personale all'opera.

L'attività di pulitura delle superfici, ricoperte da anni di agenti "inquinanti", ha consentito di riportare alla luce molte delle cromie originarie che ora risultano infinitamente più luminose e ricche. L'allestimento è stato integrato con un video documentale sull'opera - dalla collocazione originaria alla Pinacoteca San Domenico - che spiega la cura e le attenzioni riservate alla tavola prima di essere nuovamente esposta al pubblico in una mostra nel prossimo autunno.