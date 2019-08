Falla Bluetooth,italiano in team ricerca

Un gruppo di ricercatori, tra i quali l'ing. Daniele Antonioli, 32 anni di Pesaro, ha identificato una falla di sicurezza nella tecnologia Bluetooth e condotto un attacco in grado di spiare le comunicazioni cifrate e modificare il contenuto di comunicazioni cifrate di qualsiasi dispositivo Bluetooth. I ricercatori hanno chiamato l'attacco Key Negotiation Of Bluetooth (KNOB). Del team fanno parte, oltre che Antonioli (Singapore University of Technology and Design), Nils Ole Tippenauer (Helmholtz Center for Information Security) e da Kasper Rasmussen (Università di Oxford). Il team ha identificato la vulnerabilità nel maggio 2018, sferrando l'attacco a ottobre 2018. Data la portata, i ricercatori hanno riportato il problema al consorzio Bluetooth e al Computer Emergency Response Team, e hanno coordinato con questi la gestione delle patches di sicurezza. Il KNOB è stato presentato da Antonioli il 15 agosto 2019 alla conferenza scientifica USENIX Security Symposium tenuta a Santa Clara nella Silicon Valley.