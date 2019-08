Miss Marche 2019 è Giulia Ciarlantini

E' Giulia Ciarlantini, 18 anni, di Porto Recanati la nuova Miss Marche che rappresenterà la regione il prossimo 6 settembre alle finali di Miss Italia a Jesolo. Giulia, che tenterà il bis per le Marche come reginetta dopo la vittoria nel 2018 di Carlotta Maggiorana originaria di Montegiorgio (Fermo), è stata incoronata a Loreto (Ancona) in piazza Papa Giovanni XXIII insieme alla nuova Miss Loreto, la 18enne Nicole Pesaresi di Montefano (Macerata). Hanno partecipato alla serata, tra gli altri, il sindaco di Loreto Paolo Niccoletti, Carlotta Maggiorana e Veronica Nucci Miss Cinema Marche 2018.