Assessore Marche, sisma ti toglie tutto

(ANSA) - RIMINI, 24 AGO - "Partecipiamo al Meeting perché abbiamo bisogno di un luogo dove parlare, ragionare, confrontarci anche sul tema del terremoto. Un evento che definisco di una grande 'nudità': ti toglie tutto e rimani solo tu". L'assessore regionale delle Marche a Lavoro, Formazione e Istruzione Loretta Bravi ha affrontato il tema della tragedia del sisma e delle opportunità d'innovazione e ripartenza in un incontro al Meeting di Rimini: "a tre anni da quel tragico 24 agosto e per rendervi conto delle dimensioni del fenomeno, vi dico solo che l'area del cratere del sisma ha una dimensione pari al 40% del territorio regionale". All'incontro sono intervenuti Pietro Marcolini, presidente Istao, Claudio Pettinari, rettore Università di Camerino, Francesco Balloni, direttore Cna Ascoli, Luigi Passaretti presidente Cna Ascoli, Gino Sabatini presidente della Camera di Commercio delle Marche, Omero Papi, presidente della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio, Emilia Guarnieri presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli.