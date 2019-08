Motogp, Quartararo vola nelle libere

Il pilota francese Fabio Quartararo è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere sul circuito di Silverstone, dove domenica si correrà il Gp di Gran Bretagna, 12/a prova del Mondiale della MotoGp. In sella alla Yamaha Petronas, il francese ha chiuso con il tempo di 1'59"952 il giro migliore, staccando di 586 millesimi il campione del mondo della Honda, Marc Marquez, e di 692 Maverick Vinales, lo spagnolo compagno di scuderia di Valentino Rossi alla Yamaha. Il 'Dottore' ha segnato il settimo tempo, in ritardo di 1"346, preceduto da Dovizioso, sesto a 1"053, e da Franco Morbidelli, quinto a 1"050. Stamattina è tornato in pista anche Jorge Lorenzo, che ha ripreso confidenza con moto e pista dopo il lungo stop per infortunio, ma praticamente non è mai entrato in classifica. Quanto agli altri italiani: Danilo Petrucci ha fatto registrare il nono tempo; Andrea Iannone il 13/o; Francesco Bagnaia il 14/o. Nel pomeriggio seconda sessione di libere.