Moto: Gb, a Marquez le seconde libere

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Con il tempo di 1'59"476, il migliore di sempre sul circuito di Silvertsone, Marc Marquez in sella alla sua Honda è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna, 12/a prova del Mondiale MotoGp. Lo spagnolo precede nella lista cronometrata il connazionale Maverick Vinales (Yamaha, +289 millesimi), il britannico Cal Crutchlow (Honda, +517) e Andrea Dovizioso (Ducati, +634). Quinto tempo per Franco Morbidelli (Yamaha, +707) e ottavo per Danilo Petrucci (Ducati, +952). Marquez ha migliorato di quasi mezzo secondo il miglior tempo fatto segnare nella prima sessione da Fabio Quartararo con la Yamaha Petronas.

Il francese si è migliorato nel pomeriggio, ma il suo crono è stato cancellato per essere uscito dal tracciato, stessa sanzione inflitta a Valentino Rossi, il quale però a causa di questo con la sua Yamaha può mettere a referto solo il 17/o tempo. Ancora molto male Jorge Lorenzo, al rientro con la Honda, che è penultimo con oltre tre secondi di distacco.