Innovazione-talenti per sviluppo Marche

(ANSA) - RIMINI, 22 AGO - Successo di pubblico al dibattito Innovazione e talenti al padiglione D3 del Meeting di Rimini, promosso dalla Regione Marche con Manuela Bora, assessora alle Attività produttive, innovazione e ricerca della Regione, Bernhard Scholz, presidente della Compagnia delle Opere e Giuseppe Tripoli segretario generale di Unioncamere: hanno evidenziato come la rivoluzione digitale in atto sia supportata dalle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. Coordinatore dell'incontro il giornalista del Sole 24Ore Michele Romano. "La Regione - ha detto l'assessore Manuela Bora - ha emanato bandi, alcuni grazie ai fondi comunitari stanziati appositamente per le aree colpite dal sisma, con i quali ha supportato i progetti innovativi delle start up del nostro territorio. Azioni mirate con l'obiettivo di far nascere e soprattutto crescere queste importanti realtà che hanno nell'intelligenza artificiale uno strumento determinante".

Ospiti del successivo confronto anche sette giovani startupper marchigiani.