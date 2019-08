40 gr cocaina in casa, arrestato 54enne

Un 54enne è stato arrestato a Chiaravalle dalla Sezione antidroga della Squadra Mobile di Ancona dopo che nel suo appartamento, che condivide con la moglie, sono stati trovati 40 gr di cocaina, diversi bilancini di precisione e 1.200 euro in contanti presunto provento di spaccio. Secondo gli accertamenti eseguiti dagli agenti l'uomo sarebbe stato solito spacciare lo stupefacente vicino alla propria abitazione: proprio nei pressi della casa i poliziotti lo hanno bloccato mentre si accingeva ad andare a prendere la moglie che lo aspettava. Un'operazione non semplice in considerazione dell'accesa opposizione della coppia agli agenti dopo i controlli e il rinvenimento della cocaina avvenuto durante la perquisizione domiciliare. L'arresto è scattato per detenzione di droga a fini di spaccio.