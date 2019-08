Sisma, 74 progetti pmi Por Fesr Marche

"Sono 74 i progetti in corso di realizzazione da parte di piccole e medie imprese che, grazie ai 23 milioni di euro derivanti dal Por Fesr disposti in più tranche dalla Regione Marche al fine di finanziare più domande possibili, stanno comportando un investimento complessivo di oltre 84 milioni di euro sui territori dell'area del cratere". Lo spiega l'assessora alle Attività produttive Manuela Bora in questi giorni allo stand della Regione Marche al Meeting di Rimini dove proseguono gli incontri sulla ricostruzione e sul rilancio delle zone colpite da sisma. Sono stati illustrati i risultati dell'intervento avviato dalla Regione nel 2018 per una spinta propulsiva a realizzare nuovi impianti produttivi e al rilancio aziendale. Agli incontri sono intervenuti i tre Sindaci dei Comuni più colpiti dal sisma: Aleandro Petrucci (Arquata del Tronto), Mauro Falcucci (Castelsantangelo sul Nera) e Sante Stangone (Acquasanta Terme); ha partecipato anche Cesare Spuri direttore Ufficio speciale ricostruzione Marche.