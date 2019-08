Pesaro, dopo tartaruga anche fenicottero

Dopo la tartaruga caretta caretta "Luciana" (il nome le è stato dato in onore di Luciano Pavarotti) che ha nidificato a Baia Flaminia, in spiaggia a Pesaro è comparso un fenicottero. Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco Matteo Ricci che pubblica anche un filmato dell'uccello che passeggia in acqua a pochi passi dalla riva.

"Che spettacolo quest'anno il mare di Pesaro", commenta Ricci.