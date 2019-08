Erika Rigamonti vince il Premio Enriquez

(ANSA) - SIROLO (ANCONA), 21 AGO - E' stato assegnato alla scrittrice di Parma Erika Rigamonti, autrice del romanzo 'Segreti di sabbia' (CartaCanta Editore) il 'Premio Enriquez - città di Sirolo', che ogni anno viene assegnato agli artisti che si sono distinti con un'opera di impegno sociale e civile. "Un romanzo - si legge nella motivazione del premio - profondo, ambientato nelle Marche, a Sirolo, in un settembre che si tinge di nero, avvolto in una nebbia di mistero. La Rigamonti ci racconta il coraggio di 'amare senza condizionamenti', un amare che racchiude in sé il gesto del dono".

Due le tematiche prevalenti del romanzo: il drammatico fenomeno dell'aggressività maschile esercitata attraverso lo stalking e "i condizionamenti che una società bigotta può esercitare sulla nostra vita emotiva", in questo caso sull'amore che nasce fra due donne.

La cerimonia di consegna del premio si terrà venerdì 30 agosto al Teatro Cortesi di Sirolo. (ANSA).