Libri: a Numana 'L'Angelo di Churchill'

(ANSA) - ANCONA, 20 AGO - Sarà presentato giovedì 22 agosto a Numana, in piazza Nuova, il libro di Nicoletta Maggi 'L'angelo di Churchill' (Media & Books Edizioni), "il racconto biografico di un'affascinante spia Sua Maestà". Dialogherà con l'autrice il giornalista Guy Dinmore, già corrispondente da Roma del Financial Times.

Il libro è la storia autentica di una donna inglese, agente 007 di Sua Maestà, in servizio in Francia ai tempi di De Gaulle e vissuta per quasi 50 anni in Italia. La spia inglese, che si faceva chiamare Jicky, era stata scelta dal governo di Churchill, insieme con una sessantina di altre donne, battezzate poi come gli "angeli" di Churchill, che sarebbero state utilizzate in operazioni di intelligence. La sua è stata una vita avventurosa, segnata anche dalle torture della Gestapo, ma soprattutto caratterizzata da grandi incontri, amori e passioni, senza mai far scoprire o rivelare il ruolo avuto durante la guerra. L'appuntamento a Numana, aperto al pubblico, è per le 21.30.

