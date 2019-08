Rinascita Marche al Meeting di Rimini

(ANSA) - ANCONA, 19 AGO - "Rinascere insieme con la forza delle idee e la concretezza dell'esperienza". E' questo il messaggio che accoglie i visitatori dello stand della Regione Marche al Meeting per l'amicizia fra i popoli in corso a Rimini.

"Siamo molto soddisfatti - commenta l'assessora alle Attività produttive Manuela Bora - perché il nostro spazio, nella prima giornata, ha registrato un grande interesse da parte del pubblico presente alla manifestazione. L'intento è quello di comunicare, attraverso immagini emblematiche, tutta la gravità del terremoto ma, allo stesso tempo, anche tutta la forza e la determinazione delle persone e delle imprese che sono protagoniste della ripartenza".

Due i percorsi ideati per illustrare la rinascita: uno prevalentemente sociale e solidale per raccontare la forza delle nostre comunità e l'altro rappresentativo delle tante realtà industriali e commerciali di questi territori e dell'enorme impegno che caratterizza tanti piccoli imprenditori marchigiani.