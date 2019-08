Moda, premiate le gemelle Feleppa

(ANSA) - MACERATA, 19 AGO - Orgoglio delle Marche perché, partite dalla mansarda di casa a Morrovalle, sono diventate oggi un punto di riferimento nel mondo della moda e un esempio per tutte le aziende marchigiane: è questa la motivazione per la quale Francesca e Veronica Feleppa, le sorelle gemelle stiliste fondatrici dell'omonimo brand di abbigliamento Made in Italy, sono state insignite del premio 'Orgoglio Marchigiano 2019 per l'imprenditoria'. Il riconoscimento è stato consegnato durante l'evento che si è tenuto ieri a Francavilla d'Ete, un grande show condotto da Elisabetta Gregoraci e Tiziano Zengarini e che ha visto ospiti importanti del mondo delle imprese, della politica, dello spettacolo e della musica.

La manifestazione, giunta alla sua 21/a edizione, è organizzata con il patrocinio della Regione Marche per premiare il talento e l'impegno di personalità marchigiane distintesi in Italia e all'estero. Ognuno di loro è premiato con il "Guerriero Marchigiano", la statuetta ideata dall'artista Noris Rocchi.