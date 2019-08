Macchia d'olio, scivolano 2 motociclisti

(ANSA) - ANCONA, 19 AGO - Gli agenti della Polizia municipale di Ancona sono intervenuti questa mattina per chiudere una corsia e consentire la pulizia di via Giannelli e di via Frediani interessate dalla presenza di macchie d'olio provocate dalla rottura di un autobus, avvenuta intorno alle 8.30. Il tratto va dall'uscita della galleria del Risorgimento fino a via Frediani. L'olio sulla sede stradale ha anche provocato due incidenti per fortuna con lievi conseguenze per due motociclisti. Sul posto è intervenuta la ditta che si occupa della pulizia delle strade che sta tuttora provvedendo alla messa in sicurezza della corsia. (ANSA).