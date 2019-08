Scontro notturno auto a Jesi, tre feriti

Due autovetture con la parte anteriore praticamente distrutta, ma con abitacoli integri, e tre persone ferite in maniera fortunatamente non grave. E' il bilancio di uno 'spettacolare' incidente stradale avvenuto nella notte, verso le 4.30, sulla Sp 76 tra Chiaravalle e Jesi. Due auto si sono scontrate per cause in fase ancora di accertamento.

I tre occupanti dei due veicoli sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le vetture, una delle quali alimentata a gas metano, e hanno prestato assistenza durante i rilievi e il recupero dei mezzi. Durante le operazioni di messa in sicurezza la Sp76 è rimasta chiusa al traffico fino alle 6.