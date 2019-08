Fiamme su mezzo bruciano parte uliveto

Doppio intervento dei vigili del fuoco nel Maceratese per incendi a San Severino Marche e a Monte San Martino. Nel primo caso, il località Serralta, le fiamme divampate su un mezzo agricolo si sono allargate a un campo di sterpaglie, bruciando anche parte di un uliveto. Per spegnerle è stato necessario l'intervento di squadre dei pompieri da Tolentino e Macerata. In contrada Barchetta a Monte San Martino, invece, un incendio ha divorato una quercia ma l'azione repentina di una squadra di vigili del fuoco da Amandola, ha impedito che le fiamme si propagassero al limitrofo bosco.