Dal 15/8 a domenica in 51 mila ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 14 AGO - Dal giorno di Ferragosto a domenica 18 agosto è come se metà degli abitanti della città passasse al porto. Nel cuore dell'estate, nello scalo internazionale di Ancona ancora grandi numeri con 50.900 passeggeri in transito di cui 4.300 crocieristi. Il giorno di Ferragosto, giovedì 15 agosto, saranno 10.400 le persone in transito nello scalo, con cinque traghetti in partenza: 9 mila i passeggeri sulla direttrice greca, con 3 navi in partenza, 400 per la Croazia e un migliaio per l'Albania. Da venerdì 16 a domenica 18 agosto, saranno 40.500 i passeggeri in transito con la partenza di 19 navi di cui due crociere "Il porto è sempre più aperto verso la città, con i passeggeri e i crocieristi che la possono visitare usufruendo anche di tutti i servizi commerciali presenti" dice Rodolfo Giampieri, presidente Autorità di sistema portuale.