Al via Festa del Verdicchio a Staffolo

(ANSA) - STAFFOLO (ANCONA), 14 AGO - Al via domani la 54/a Festa del Verdicchio a Staffolo, nel centro storico del paese, tra degustazioni guidate, piatti della tradizione, giochi educativi e tanta musica. Domani sera in concerto, dal palco di Piazzale dei Martiri, due gruppi marchigiani: alle 21.30 i Desaritmia e, alle 23.30, i CaPaBrò. Dalle 00.30 alle 3 di notte discoteca sotto le stelle in Piazza Leopardi.

Cantine e mercatini per le vie del centro storico apriranno alle 19. Dalle 20 in Piazza Sant'Antonio spazio al Verdicchio e ai produttori per scoprire, attraverso degustazioni guidate, le peculiarità del prodotto principe del territorio.

Diciotto le cantine del territorio in degustazione, tra cui otto biologiche: Brocani Giuseppe, Broccanera, Castelflora - Fulvia Tombolini, Col di Corte, Failoni, Fattoria Coroncino, Fattoria Nanni, Finocchi Sandro, La Distesa, La Marca di San Michele, La Staffa, Luca Cimarelli, Pievalta, Tenuta San Martino, Vigne di Leo, Vini Simonetti, Viticoltori Finocchi, Zaccagnini. (ANSA).