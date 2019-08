Rossi, Dovi ha anni per vincere Mondiale

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Dovizioso è un campione perché ha vinto tante gare, gli manca il Mondiale. Da qualche anno è la seconda forza del campionato. E' grande ma ha ancora tanti anni per vincere il Mondiale". Valentino Rossi tramite Sky Sport fa i complimenti ad Andrea Dovizioso per la vittoria nel Gp d'Austria, chiudendo con una battuta, sottolineata da una gran risata, visti i 33 anni del forlivese della Ducati. Il buon umore di Rossi è frutto della buona prova che ha disputato al Red Bull Ring, conclusa al quarto posto. "Avevamo il potenziale per stare nei primi 5/6 posti in griglia e se fossimo partiti più avanti la gara poteva essere diversa. Partendo da decimo è andata molto bene, sono riuscito a venire su abbastanza veloce, è stata comunque una bella gara. Per il podio ero vicino, ma quelli davanti andavano più forte - ha affermato il Dottore -.

Dobbiamo migliorare, faccio fatica a trovare l'extra grip con gomma morbida".