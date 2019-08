Semiramide inaugura il Rossini Festival

(ANSA) - PESARO, 10 AGO - La Semiramide con la regia di Graham Vick e la direzione di Michele Mariotti sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, apre domani, 11 agosto, la quarantesima edizione del Rossini Opera Festival.

Cooprodotto con l'Opera Royal del Wallonie di Liegi, il capolavoro di Rossini viene presentato nella versione integrale (quasi quattro ore) curata da Alberto Zedda e Philip Gosset. Il cast è composto da Salome Jicia nel ruolo del titolo, Varduhi Abrahamyan (Arsace), Nahuel Di Pierro (Assur), Antonino Siragusa (Idreno), Martiniana Antonie (Azema), Carlo Cigni (Oroe), Alessandro Luciano (Mitrane), Sergey Artamonov (L'ombra di Nino).

Seguirà lunedì 12 agosto la rara rappresentazione di Demetrio e Polibio, prima opera di Rossini, già presentata al Festival con la regia di Davide Livermore nel 2010 e riproposta quest'anno con lo stesso allestimento, ma con una direzione d'orchestra diversa, quella di Paolo Arrivabeni, e un cast tutto nuovo in cui spicca Jessica Pratt nel ruolo di Lisinga. Martedì 13 agosto sarà la volta dell'opera giocosa L'Equivoco Stravagante, che si avvarrà di una singolare messa in scena, voluta dai registi Mohse Leiser e Patrice Caurier in cui i costumi dei protagonisti riproducono parodisticamente le caricature del vignettista ottocentesco Honoré Daumier. Dirige l'Orchestra Sinfonica della Rai Carlo Rizzi. La manifestazione sarà corredata da Cantate, Soirées musicales, due Concerti lirici-sinfonici (con le voci rispettivamente di Varduhi Abrahmyan e Jessica Pratt e Anna Goryachova e Simone Alberghini), due di Belcanto, con Angela Meade e Antonino Siracusa e altre proposte musicali. A chiusura di un'edizione particolarmente ricca per il quarantennale, il Gala Rof XL del 21 agosto con alcuni dei maggiori cantanti rossiniani di oggi, tra cui Juan Diego Florez e Michele Pertusi. (ANSA).