Muore investita da trenino turistico

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 10 AGO - Una donna di 90 anni è morta nel pomeriggio ad Ascoli Piceno dopo essere stata investita dal trenino turistico Explorer in servizio in città.

L'incidente è avvenuto all'altezza del ponte Romano. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe spuntata fra due auto in sosta finendo sotto una delle due carrozze trainate dalla motrice, senza che l'autista abbia potuto far nulla per evitare l'impatto. La 90enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in gravi condizioni all'ospedale Mazzoni dove le sono state diagnosticate fratture plurime agli arti che hanno poi portato alla morte.