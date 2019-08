Moto: Austria, pole di Fenati in Moto3

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Romano Fenati ha conquistato la pole position del Gp d'Austra classe Moto3, che si disputa domani al Red Bull Ring. Con il tempo di 1:36.460, l'italiano della Honda ha preceduto il giapponese Ayumu Sasaki, poi retrocesso di 12 posizioni per guida pericolosa, e lo spagnolo Jaume Masia (Ktm).

Il marchigiano Fenati non partiva davanti a tutti dal Gp di Gran Bretagna 2017, oltre due anni fa. Tra gli altri italiani, Tony Arbolino (Honda) ha chiuso con l'ottavo tempo, subito davanti a Lorenzo Dalla Porta (Honda), ma entrambi partiranno più avanti per le penalizzazioni di Sasaki e di un altro giapponese Ai Ogura, che era quinto nei tempi. Più staccato il leader del Mondiale, lo spagnolo Aron Canet (Ktm), solo 14/o.