Regione Marche al Meeting di Rimini

(ANSA) - ANCONA, 9 AGO - "Rinascere insieme con la forza delle idee e la concretezza dell'esperienza": è lo slogan che accoglierà i visitatori dello stand delle Marche al XL Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini in programma dal 18 al 24 agosto. La Regione sarà presente al Padiglione D3 (quello dell'innovazione), con un proprio spazio dedicato alla rinascita della comunità ferita e al rilancio del tessuto produttivo compromesso dal sisma del 2016. Due percorsi guideranno i visitatori: uno concentrato sul sociale e sulla solidarietà, l'altro focalizzato sull'ambito industriale e commerciale, con le testimonianze di imprenditori e manager di aziende localizzate nelle aree colpite dal terremoto.

"La Regione ha deciso di partecipare - ha evidenziato l'assessora Manuela Bora - per presentare come il nostro territorio ferito dopo il sisma del 2016 sia riuscito a ripartire e a ripensare il proprio contesto sociale ed economico con uno sguardo rivolto all'innovazione".