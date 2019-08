Noa a Recanati: 'La poesia è salvezza'

(ANSA) - RECANATI, 9 AGO - "La poesia è una forma di salvezza, una fonte di grande ispirazione per la vita e per questo è un grande piacere per me essere qui, nella città di Leopardi". Lo ha detto Noa, che ieri con la sua voce unica al mondo ha incantato il grande pubblico di Lunaria, la rassegna estiva di Musicultura in piazza Giacomo Leopardi, a Recanati.

"In questi tempi terribili - ha aggiunto l'artista - è importante elevare la musica, l'arte e la cultura per andare contro il nulla che ci circonda. Io ho cercato di farlo con lo spirito di Bach, collegando la sua eccelsa musica a dei testi contemporanei che in maniera semplice, potessero arrivare al cuore del pubblico".

Il sindaco di Recanati Antonio Bravi ha omaggiato Noa per la sua sensibilità umana e artistica e per i valori di pace e giustizia che promuove nel mondo, con la moneta di cinque euro coniata dalla zecca, recante le belle immagini dei luoghi leopardiani. (ANSA).